Ilgiorno.it - Voleva unirsi ai terroristi in Medio Oriente: diciannovenne di Carugate arrestata all’aeroporto

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 5 dicembre 2024 –raggiungere la Turchia e da lì, con tutta probabilità, spostarsi inperalle milizie del terrorismo islamista. A tradirla e ad attirare sulla sua persona le attenzioni della polizia di Stato, fino al suo fermo, sono stati i numerosi video pubblicati sulle piattaforme social, in cui condivideva le sue idee di propaganda radicale, corredati da foto che la immortalavano con indosso il niqab, il velo che lascia scoperti solo gli occhi. epaselect epa11752901 Armed men take selfies at the Nayrab military airport, in Aleppo, Syria, 02 December 2024. Syrian opposition forces, led by the Islamist militant group Hayat Tahrir al-Sham (HTS) launched an offensive on 27 November, taking large parts of Aleppo, Syria's second-largest city. The offensive triggered counterattacks by the Syrian regime forces as well as Russian and Syrian airstrikes on opposition-controlled areas.