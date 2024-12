Zon.it - “Vivi Baronissi a Natale”: presentato il calendario degli eventi

L’incanto è pronto ad esplodere. La città disi prepara a unspeciale: magia, tradizione, favole, musica e tanta partecipazione. La Sindaca Anna Petta, affiancata dall’Assessore agliGiuseppe Giordano, haufficialmente il riccodi appuntamenti di “”, che animerà il territorio fino al prossimo 6 gennaio 2025. Un’iniziativa che mira a rendere le festività un momento di gioia, accoglienza e condivisione per l’intera comunità, oltre a potenziare l’attrattività turistica.Giochi di luce, bande di elfi, gnomi ballerini, trampolieri luminosi, mascotte, momenti della tradizione, passeggiate a cavallo, sport, rievocazioni, cori, laboratori creativi, per vivere tutta l’atmosfera delpensati per tutta la famiglia e per tutte le fasce d’età, con appuntamenti che si snoderanno itineranti attraverso tutte le frazioni del Comune.