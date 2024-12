Lanazione.it - Stupro di gruppo nel locale chiuso, le testimonianze: “Era sconvolta, mi chiese aiuto”

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 5 dicembre 2024 – “Quando l’ho vista rientrare nelera: i capelli scompigliati, gli occhi rossi e lucidi e lo sguardo catatonico. Le ho chiesto cosa le fosse accaduto, ma lei non riusciva a parlare. Quella sera è venuta a dormire da me, come facevamo spesso e non abbiamoocchio: mi ha raccontato di essere stata violentata. Era sotto choc e si sentiva in colpa, per non essere riuscita ad opporsi a quei due ragazzi, temendo le loro reazioni”. Così, ieri mattina, è stata ricostruita in aula la notte tra il 30 agosto e il primo settembre del 2022, quando una ragazza appena maggiorenne sarebbe stata violentata da due giovani, in undi Montecatini, quando era. Alcuni momenti sarebbero stati anche ripresi dai due sui cellulari e diffusi tra gli amici.