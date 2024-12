Secoloditalia.it - ‘Ndrangheta a Brescia: 25 arresti in tutta Italia, in manette anche una suora e un ex consigliere comunale

C’èuna religiosa, laAnna Donelli, tra glimessi a segno dalla procura dicontro un presunto gruppo legato alla. La donna sarebbe stata “a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere”. Nell’ordinanza del tribunale si riporta una conversazione in carcere in cui uno degli arrestati afferma che la, che lavora nell’istituto penitenziario “è uno dei nostri” e ancora “se ti serve qualcosa dentro è dei nostri”.Tra i 25 destinatari della misura c’èl’exdidi Fratelli d’Giovanni Francesco Acri, finito ai domiciliari, già coinvolto in un’altra indagine della magistratura. Glisono stati effettuati nelle province di, Milano, Reggio Calabria, Como, Lecco, Varese, Viterbo e in Spagna: nell’operazione è statoeffettuato il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per oltre 1.