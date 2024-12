Chiccheinformatiche.com - Natale 2024: attenzione alle truffe telefoniche, torna la truffa dello squillo (wangiri)

Anche quest’anno, in vista del, si ripresenta la fastidiosadel, già trattata più volte in queste pagine. È una dellepiù insidiose, poiché è estremamente facile cadere nella trappola. Rispettosegnalazioni precedenti, la lista dei numeri associati a questasi è ulteriormente allungata. È fondamentale non richiamare questi numeri per nessun motivo.la), aè molto diffusaI numeri che utilizzano i seguenti prefissi non devono essere mai richiamati:Gran Bretagna (+44)Francia (+33)Cuba (+53)Moldavia (+373)Kosovo (+383)Tunisia (+216)Spagna (+34)Belgio (+32)Il funzionamento dellasegue lo schema già descritto in passato: itori effettuano una breve chiamata, un “mini-”, al numero della vittima.