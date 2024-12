Spazionapoli.it - Meret all’Inter, arriva l’annuncio improvviso: svolta nell’affare

Leggi su Spazionapoli.it

Alexverso l’Inter,in queste oredell’esperto di mercato che porterebbe ad un’incredibileno importanti novità in merito al futuro di Alex. Il portiere del Napoli è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione e sta portando avanti i dialoghi per il rinnovo con il club, attraverso il suo agente Federico Pastorello. Fu proprio quest’ultimo una decina di giorni fa a rilasciare delle dichiarazioni sulla posizione del giocatore e sullo stato della trattativa con il Napoli.“Il dialogo con il Napoli onestamente è molto molto positivo, abbiamo la percezione che il club abbia piacere di prolungare il contratto e da parte di Alex c’è assoluta disponibilità a farlo. Adesso è il classico gioco delle parti nella trattativa”.