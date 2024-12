Sport.quotidiano.net - Le vittorie contro il Gubbio e la Torres. L’Ascoli prova a rialzare la testa

Leggi su Sport.quotidiano.net

a chiudere un funesto 2024 in maniera dignitosa dopo un’annata drammatica vissuta tra retrocessione dalla serie B, la mancata cessione della società nella scorsa estate e l’attuale campionato in sofferenza che ha visto soltanto di recente una lieve ripresa. I bianconeri sono tornati ad offrire qualche confortante, ma non ancora sufficiente, segnale di vita. Il primo passo per rendere la pillola forse meno amara è stato compiuto con le due recentiottenute, ma nel corso delle prossime settimane il Picchio potràre a limitare ulteriormente i danni attraverso i risultati del campo che potranno di certo aiutare a risalire ancora qualche posizione di classifica. Apto il bilancio e con il rinnovamento del consiglio d’amministrazione ora le attenzioni si focalizzeranno sulle prossime scadenze e sugli appuntamenti previsti dal calendario.