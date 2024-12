Ilgiorno.it - Le mostre d’arte nell’anno che verrà. Aspettando Kiefer e le Olimpiadi

Si rafforza il ruolo di Milano come capitale culturale, con un palinsesto di 50nel 2025, che spaziano dalla fotografia alla pittura e al design. Guardando, però, già alle, in attesa di veder svelato il progetto di Anselm, per l’apertura dei Giochi Olimpici invernali, l’installazione che l’artista realizzerà a Palazzo Reale, a febbraio 2026. "Milano sta preparando una stagione culturale eccezionale", ha infatti assicurato il sindaco Giuseppe Sala riferendosi all’evento. Nei primi mesi del 2026, Palazzo Reale ospiterà anche la grande mostra sui Macchiaioli, movimento artistico nato a Firenze nell’Ottocento che ha rappresentato una delle svolte più radicali nella storia dell’arte italiana, influenzando con la sua ‘macchia’ anche altri pittori dell’epoca. E poi l’ampia esposizione “Metafisica e Metafisiche”, dedicata alla scuola metafisica fondata da Giorgio De Chirico e Alberto Savinio nel 1915.