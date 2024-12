Anteprima24.it - Italia Under 15, convocati i giallorossini Paolo Cimmino e Ciro Martello

Tempo di lettura: < 1 minutoContinua il feeling tra la maglia azzurra e il Benevento. Dopo la convocazione in Nazionale20 di Mario Perlingieri e la chiamata di treper il Torneo di Natale con la Nazionale15 a novembre, l’attenzione dello staff federale è stata rivolta di nuovo verso il Sannio. I calciatori, infatti, sono staticon l’15 dal Tecnico Enrico Battisti, in occasione del Torneo Uefa-Portogallo, in programma dal 12 al 18 dicembre 2024 presso il Complesso Sportivo “Cidade do Futebol” di Lisbona. L'articolo15,proviene da Anteprima24.it.