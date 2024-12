Ilgiorno.it - Il V’Angelo secondo le donne. Maria e la manager in carriera

Tredi oggi, tre figure che guideranno in un parallelo con altrettantedel Vangelo che hanno cambiato la storia. Uno spettacolo che prova a raccontare come le figure femminili della Bibbia siano sì lontane nel tempo, ma molto vicine alla nostra realtà per i problemi che affrontano. Ecco così che, la madre di Gesù, la Samaritana eMaddalena diventano unainbellissima e intelligentissima, una madre che riesce con abilità a gestire la famiglia, un’idealista scatenata la quale crede che gli uomini possano essere felici solo se lo sono anche gli altri. Il tutto narrato usando la chiave della comicità, dando vita a una storia che parla a tutti, credenti e non, e che soprattutto parla del nostro mondo contemporaneo. È quanto verrà portato in scena oggi alle 21 al cineteatro Edelweiss di Besana con la rappresentazione dal titolo “- Il Vangelole“, una produzione del Teatro de Gli Incamminati.