Ilfattoquotidiano.it - Giornalista licenziata dalla Radiotelevisione svizzera per un tweet. Paola Nurnberg aveva scritto: “Il pensiero della destra (non solo in Italia) attecchisce perché non è elaborato…”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per un. Laitalotedesca, collaboratrice(RSI), sarebbe stata allontanata per un postsul suo profilo X il 24 settembre 2024. Cosa contiene ilincriminato? Questo il discusso testo, almeno secondo Ticino Online che comunica la notizia: “Il(noninnon è elaborato. È semplice, è di pancia, fa credere alla gente di essere nel giusto e di non avere pregiudizi. Concima, insomma, l’ignoranza. Sta alle singole persone scegliere se evolvere, emanciparsi, oppure no”.La testata, citando una fonte interna al sindacato Unia, racconta la vicenda che ha travolto la reporter che ha lavorato anche al Tg4 ed Euronews. “Nemmeno un richiamo. Ha sbagliato? Certo, non doveva scriverlo.