Fuga in Romania col figlio | condannata

Da sei anni vede ila singhiozzo perché la sua ex compagna lo ha portato insenza più fare rientro in Italia. Un cambio di città senza il suo consenso e fatto, a quanto pare, anche con l’inganno. La lontananza è struggente per un padre, 53 anni, di Jesi, che dopo aver denunciato la donna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero, ieri ha visto vincere la causa trattata dal tribunale dorico. La giudice Alessandra Alessandroni ha condannato la donna, 34 anni, romena, a due anni di reclusione e a due anni di sospensione della responsabilità genitoriale. La condizionale della pena è stata vincolata a risarcire di una provvisionale subito esecutiva di 10mila euro lo jesino e di mille euro l’associazione Penelope. Entrambi infatti si erano costituiti parte civile nel processo, l’uomo con l’avvocato Rino Bartera e l’associazione con l’avvocato Federica Guarrella.