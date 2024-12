Anteprima24.it - FOTO/ Natale: l’Albero sovrasta la piazza, start ai Mercatini

Tempo di lettura: < 1 minutoMentre nell’angolo traLibertà e Corso Vittorio Emanuele si va ergendo il gigastesco Albero diche fa da cornice alle luminarie che coloreranno tutta la città di Avellino per le festività natalizie, sono pronti a partire idi.Il taglio del nastro “simbolico” è previsto per la giornata di domani, venerdì 6 dicembre alle 17:00, poi porte aperte tra le casette che offriranno prodotti della tradizione non solo irpina ma anche campana, oggettistica tipica natalizia è anche spazi dedicati ai Salotti del Gusto.Ciliegina sulla torta ldi quello che è stato battezzato “ Avellino Christmas Village”, la Casa di Babbo, la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio, il Tradizionale Teatro di Burattini, gli Spettacoli degli Artisti di Strada, I canti e la musica popolare, i Gruppi Folk, gli Appuntamenti e i Laboratori dedicati ai piccoli.