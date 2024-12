Lanazione.it - Dall’albero di Palazzo Blu ai trampolieri luminosi in Borgo

Leggi su Lanazione.it

La magia del Natale avvolge la città con un ricco calendario di eventi. Si parte il 7 dicembre, per l’accensione dell’albero di Natale diBlu. La cerimonia con il coro degli studenti è alle 17 davanti alla Fondazione Pisa. Dalle 15 invece ci sarà il ritorno della strenna natalizia della Magistratura di San Francesco. L’appuntamento nella sede in via Giorgio Byron 24, dove Babbo Natale distribuirà regali. L’8 dicembre alle 17 in piazza XX Settembre ci sarà uno spettacolo di giocoleria luminosa. Mentre dalle 16 alle 18, in Largo Ciro Menotti, si esibirà un musicista. In piazza del Carmine dalle 15.30 alle 18.30 sarà allestita un’area giochi in legno. Alle 18 l’accensione del grande albero addobbato in piazza XX Settembre. Sabato 14 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30 una banda itinerante si esibirà in centro.