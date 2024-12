Ilnapolista.it - Conte voleva Danilo ma senza buonuscita non si muove dalla Juve. Bocciato Rafa Marin (Corsera)

Il Corriere della Sera fa il punto sul mercato di gennaio delle pretendenti allo scudetto. E del Napoli scrive che l'obiettivo è Dorgu (ma da tenere parcheggiato a Lecce fino giugno) e poi un difensore vista la bocciatura di Rafa Marin. Conte avrebbe voluto Danilo che però pare non si muova da Torino. Scrive il Corriere della Sera: Antonio Conte, senza impegni europei, ha una macchina quasi perfetta: ha bocciato Rafa Marin e ha chiesto a Juan Jesus di trovare sistemazione altrove. L'affare impostato è legato a Patrick Dorgu, l'esterno danese tuttofare del Lecce. Il ventenne premiato a Copenaghen come «Talento dell'anno» nel 2024 costa 40 milioni: l'idea è acquistarlo a gennaio per lasciarlo in prestito in Salento sino a fine anno.