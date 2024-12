Metropolitanmagazine.it - Chi è Mimì Caruso, la finalista di X Factor 2024

è l’unica cantante del team di Manuel Agnelli, arrivata alla finale di X, nella quale vedremo stasera in gara anche i Patagarri, Les Votives e Lorenzo Salvetti., le canzoni scelte per la finale di XL’ultima puntata del talent show condotto da Giorgia, andrà in onda stasera in diretta da Piazza Del Plebiscito di Napoli a partire dalle 21:30 su Tv8 e Skyuno. Nata nel 2007,è originaria del Mali e vive nella provincia di Monza Brianza. La sua passione affonda le radici musicali tra soul, jazz, hip hop, confluendo nell’indie. Si è presentata alle audition di Xcon la cover di Figures di Jessie Reyez: la performance colpisce Manuel Agnelli che utilizza l’X Pass, portandola direttamente ai Boot Camp, dove continua la sua avventura eseguendo Earfquake di Tyler, The Creator.