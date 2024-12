Thesocialpost.it - Caso Ramy, spunta il testimone chiave: “Avevo video dello scontro, i carabinieri me l’hanno cancellato”

Leggi su Thesocialpost.it

La notte tra il 23 e il 24 novembre, un drammatico incidente in via Quaranta a Milano ha visto la morte diElgaml, un giovane di vent’anni, e il ferimento del suo amico Fares Bouzidi. I due viaggiavano su uno scooter, inseguiti da una pattuglia dei, quando si è verificato un impatto tra il mezzo a due ruote e l’auto delle forze dell’ordine. Unha dichiarato che il contatto potrebbe essere stato accidentale o avvenuto dopo la cadutascooter. Tuttavia, resta un nodo delicato da chiarire: lo stessoha affermato di aver girato unche sarebbe statosu richiesta dei, un’accusa che necessita ulteriori verifiche.Unche solleva domandeL’incidente ha acceso un acceso dibattito, non solo sulle dinamiche dell’inseguimento ma anche sulla condizione sociale dei giovani di origine straniera in Italia.