Calcio sotto shock | calciatore bloccato in strada e rapito da un gruppo di uomini

C’è grande apprensione per le sorti del popolare giocatore di cui non si hanno più notizie da domenica sera quando è stato intercettato ine caricato su un auto Il rapimento è avvenuto in un quartiere particolare in una delle zone più pericolose del Paese, nel pieno della guerra governativa contro il narcotraffico che sta sconvolgendo l’intera città. Il sequestro del popolare difensore è diventato ovviamente un caso nazionale di cui si sta occupando l’Unità anti sequestri ed estorsioni della polizia locale.inda undi– Cityrunmors.itIlè sconvolto dalle notizie che arrivano dall’Ecuador dove, da alcuni giorni, non si hanno più notizie delPedro Pablo Perlaza,e sequestrato domenica notte da undia bordo di un’auto assieme all’amico Juan Carlos Morales.