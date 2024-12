Ilfattoquotidiano.it - Alex Consani è la prima donna transgender nominata modella dell’anno: “Un grande passo nella giusta direzione. il cambiamento è possibile e necessario”

Ha destato interesse la storia della 21ennee influencerlaai British Fashion Awards 2024. “Sono al settimo cielo perché questo rappresenta un– ha detto mentre veniva premiata -. Perché ilè più cheed è. Vorrei ringraziare soprattutto i miei genitori per ilsostegno che ho ricevuto da loro. Vorrei anche ricordare le donnenere che hanno lottato per creare uno spazio per le nuove generazioni”.E ancora: “È grazie a colleghe come Connie Fleming e Aaron Rose Philip e al loro contributo se oggi sono qui. Voglio anche sottolienare l’importanza di sostenerci a vicenda nell’industria della moda, in particolare tra chi rimasta ai margini”.