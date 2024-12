Adesso si spiega tutto Amici 24 Alessandra Celentano ora deve confessare | chi è davvero Alessia

Leggi su Caffeinamagazine.it

24,conosceva già un’allieva. Spunta una foto dal passato che ora potrebbe cambiare molte cose. In questi ultimi giorni il programma è stato scosso dalle liti tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Nella puntata domenicale la speaker radiofonica era stata attaccata duramente dalla collega: “Non ti permetto più di aggredire psicologicamente i ragazzi, è intollerabile e non devi mai più farlo. Proporrò altrimenti un provvedimento disciplinare per te”.>> “Maria, devi intervenire”.24, Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli: le accuse e la liteAlla base dei fortissimi contrasti ad24 tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli c’è Luk3. Il cantante di Lorella ha ascoltato anche un videomessaggio della conduttrice radiofonica, che diceva: “Questi sono dei cantanti con cui ti sfiderai, sono giovani che erano ai casting”.