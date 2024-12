Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, ora avanti così. Coach Leka spinge i suoi: “Ci serve più continuità”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 4 dicembre 2024 – “Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra blasonata, ma fino a che non metteremonelle nostre prestazioni non avrò pace. Torino gioca tutta un’altra pallacanestro e vi dico già che sarà una partita insidiosa”.Spiroha ricominciato la settimana. Con la carica di chi adesso non vuole che isi fermino a rimirarsi nello specchio per dirsi quanto siamo stati belli, ma anzi accende tutti gli allarmi in vista di una sfida che, essendo meno ricca di fascino rispetto a quella con Cantù - che per una sera ci ha fatto risentire ancora il sapore della serie A - può rappresentare un rischio per una squadra che ha sempre bisogno di essere pungolata per tirare fuori il massimo. “Domenica ho visto finalmente tutti con la faccia giusta, tutti battaglieri in difesa e sulle palle vaganti, con nessuna intenzione di farsi mettere sotto a rimbalzo: èche dovremmo essere tutte le volte.