Isaechia.it - Uomini e Donne, Gaetano Biondi (arrivato oggi per conoscere Barbara De Santi) aveva già partecipato al programma: ecco com’era nel 2017

Leggi su Isaechia.it

La puntata didiha segnato il ritorno di un volto noto al pubblico del Trono Over:, chegiàalnel. Il cavaliere siciliano si è presentato per corteggiareDe, dama storica del format, originaria di Mantova, città dove vive e lavora, incuriosita, ha deciso di concedergli l’opportunità di conoscersi meglio. Assieme asi è presentato un altro corteggiatore, un parrucchiere di nome Francesco.Ma chi è? Lo abbiamo conosciuto per la prima volta nelquando il cavaliereinstaurato una relazione particolare con Federica Anastasi, dama di Firenze che inizialmente si divideva tra lui e il noto Giorgio Manetti, suscitando non poche critiche per la differenza di età con quest’ultimo (clicca QUI per l’articolo completo).