TS – la sfida alla Juve è già iniziata

2024-12-04 21:30:39 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS:Sarà un sabato sera di fuoco per Thiago Motta. Da una parte l’obbligo di vincere dopo troppi pareggi e unantus sempre meno convincente. Dall’altra il Bologna, la squadra che l’ha lanciato, che lo ha amato e adesso non lo ama più. Tempesta di emozioni. E forse anche qualche insulto. I tifosi del Bologna si sono portati avanti nelladi Coppa Italia contro il Monza, che hanno stravinto. Durante la partita dcurva rossoblù sono partiti cori contro Thiago Motta, il “traditore” del club e della città.I tifosi del Bologna disertano lo StadiumPoi è arrivato il comunicato che gli stessi ultrà diserteranno la partita di sabato sera. In questo caso Motta non c’entra, in ballo c’è l’obbligo di registrarsi al sito dellantus per acquistare il biglietto indigesto a molte tifoserie.