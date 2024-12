Noinotizie.it - Provincia di Brindisi e Comune di Lesina: premio “Franco Cuomo” per la sostenibilità Riconoscimento internazionale

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso da Rete dei Comuni sostenibili:Ladisi aggiudica il prestigiosoInternational Award 2024 per la. Ancora una volta, sotto i riflettori ci sono le buone pratiche diportate avanti e realizzate nei territori e con i territori, oltre al contributo per il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 attraverso lo sviluppo sostenibile. Il settore speciale deldedicato allaè curato dall’associazione Per il meglio della Puglia. Ecco la motivazione ufficiale per ladi, la primain Italia ad aver aderito alla Rete dei Comuni Sostenibili. Ilè stato ritirato dal presidente Toni Matarrelli. “L’Italia è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 attraverso una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che mette al centro il protagonismo degli enti locali per la ‘territorializzazione’ dei traguardi delle Nazioni Unite, in tutte le sue dimensioni: ambientale, economica, sociale e istituzionale.