Ilnapolista.it - Perinetti: «Ho perso mia figlia per l’anoressia, ho capito tutto troppo tardi. Non sono riuscito a salvarla»

Leggi su Ilnapolista.it

Emanuelaè morta un anno fa, aveva 34 anni ed era malata di anoressia. Il padre, Giorgio, ex rispettatissimo direttore sportivo di Roma e Napoli, Juventus, Palermo, Siena, Bari e Venezia, Genoa, Brescia e infine Avellino, ne parla in una dolorosa intervista al Corriere della Sera.Ricorda “la degenza in ospedale alla fine della sua giovane esistenza, quell’iniziale ostracismo al ricovero, il progressivo abbandono fino all’evidenza, alla tenerezza che infondeva quel suo corpicino sempre più esile. Per un genitore è impossibile rassegnarsi ad una perdita talmente angosciante, dolorosa. Sei portato a credere che un figlio continui ad essere dentro di te, che respiri attraverso il tuo respiro”.La storia di Emanuela finì sui giornali anche perché era una donna di successo, in carriera, brillante e affermata.