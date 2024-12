Bubinoblog - PALINSESTI RAI1, RAI2, RAI3 DA GENNAIO A MARZO 2025: SHOW, FICTION, EVENTI, TALK SHOW

La Rai ha reso noti igiorno per giorno direlativi al periodo. Vediamo nel dettaglio il ricco menù preparato dai vertici della Tv di Stato.DomenicaMina Settembre 3 (dal 12al 16 febbraio), Imma Tataranni 4 (dal 23 febbraio al 16)LunedìMontecristo (dal 13al 3 febbraio), Film-tv (10 febbraio), Belcanto (dal 24 febbraio al 17), Carosello (24)MartedìLeopardi (7), Blackout 2 (dal 14al 4 febbraio), Champagne (18 febbraio), Miss Fallaci (dal 25 febbraio al 18MercoledìLeopardi (8), Film-tv (29), Film e Documentari da definireGiovedìUn Passo dal Cielo 8 (9-6 febbraio e 20 febbraio), Che Dio ci aiuti 8 (27 febbraio-13e 27), Nations League (20)VenerdìDalla Strada al Palco (Nek, 10-7 febbraio), The Voice Senior (Clerici, dal 21 febbraio)SabatoOra o mai più (Liorni, 11-1), L’Eredità Speciale (Liorni, 8), Come prima più di prima (Conti, dal 15Domenica911 + 911 Lone Star (12-26), Blue Bloods (2 febbraio-30)LunedìBoss in Incognito (Giusti, 13 e 20), 99 to Beat (Giusti, 27-3), Surprise Surprise (Marcuzzi, dal 10)MartedìCe lo chiede l’Europa (Brignano, dal 7 al 21), Stasera tutto è possibile (De Martino, dal 28)MercoledìRitorno in Paradiso + Bad Guy (8-5 febbraio), Rocco Schiavone 6 (19 febbraio-12), Mare Fuori 5 (dal 19)GiovedìDetectives (Rinaldi, 16-6 febbraio), FilmVenerdìFilm (dal 17)SabatoSWAT (11-25), Elsbeth (1 febbraio-8), FBI + FBI International (dal 15DomenicaReport (5-2), Presa Diretta (dal 9)LunedìLo Stato delle Cose (Giletti, dal 13)MartedìCiclo Film introdotti da Maria Latella (7-28, 11 febbraio), Le Ragazze (18 febbraio-25)MercoledìChi l’ha visto? (Sciarelli, dal 15)GiovedìSplendida Cornice (Cucciari, 9-6 febbraio, dal 20 febbraio)VenerdìFarWest (10-21), NewsRoom (dal 28)SabatoQuinta Dimensione, Film, Petrolio, Indovina chi viene a cenaL'articoloDAproviene da BUBINO.