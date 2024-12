Lanazione.it - Meteo: tempesta dell’Immacolata in Toscana. Neve e crollo delle temperature. Ecco dove

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 dicembre 2024 – Freddo, pioggia e, forse, qualche fiocco disulle zone appenniniche. Potrebbe essere questo il quadrorologico innel weekend. Freddo e maltempo Ciò è dovuto a una massa fredda di estrazione artica, proveniente direttamente dal Polo Nord, che nei prossimi giorni attraverserà l'Europa per poi tuffarsi sul Mar Mediterraneo, interessando l'Italia con un'autenticadi vento, piogge forti e anchefino in pianura. Ilrologo Antonio Sanò segnala che «fino al weekend un ciclone manterrà condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali, colpendo in maniera più diffusa i versanti adriatici e il sud.sui Monti Sibillini, il video suggestivo da Castelluccio di Norcia Domenica 8 dicembre l'aria fredda sfonderà definitivamente sul bacino del Mediterraneo e sarà allora che sull'Italia si verificherà un'autenticadi venti di Maestrale e Libeccio, con raffiche fino ad oltre 90 chilometri orari e conseguenti mareggiate sulle coste esposte, specie tra Liguria ee su quelle tirreniche, nonché in Sardegna.