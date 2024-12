Calciomercato.it - Lo spogliatoio è una polveriera, c’è Inzaghi per la big

Il tecnico dell’Inter diventa uno dei papabili nel caso in cui la grande europea dovesse decidere per il cambio di allenatoreUna finale di Champions e uno scudetto vinti, senza dimenticare le coppe nazionali (2 coppe Italia e tre Supercoppe). Il triennio di Simoneall’Inter è stato all’insegna del successo e il tecnico piacentino vuole continuare su questa scia.Loè una, c’èper la big (LaPresse) – Calciomercato.itL’obiettivo quest’anno è vincere il secondo scudetto di fila, senza però trascurare la Champions: i nerazzurri sono venuti allo scoperto e hanno spiegato che l’obiettivo è arrivare in fondo anche in Europa, consapevoli che non sarà certo agevole ripetere il cammino di due anni fa. L’allenatore però è ormai in sintonia con la squadra e l’ambiente e sa come tirare fuori il meglio dai propri giocatori.