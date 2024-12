Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino 29-35, Eurolega basket in DIRETTA: la Segafredo prova a scuotersi nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36-48 E arriva la reazione dellain parte! Tripla di Clyburn, e questa quantomeno serve a provocare il timeout di Gonzalez.33-48 Fadeaway, uso del tabellone e canestro difficilissimo di Tucker.Il pubblico bolognese, intanto, non sta risparmiando critiche ai suoi giocatori già a 1’15” dall’intervallo.31-48 E Procida gli risponde da par suo, oggi dalle parti del canestro di spettacolo ce n’è!31-46 SCHIACCIATA ASSURDA DI CLYBURN!Sbaglia l’aggiuntivo Schneider.29-46 Si apre l’area come il Mar Rosso, ci si butta dentro Schneider e inchioda la schiacciata violentissima con fallo di Zizic.29-44 Realizza l’aggiuntivo Procida.29-43 Che altro gran canestro di Procida, che parte, tira dalla media, di mestiere cerca e trova il fallo di Tucker e ha anche l’aggiuntivo.