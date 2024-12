Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Perugia 0-3, Champions League volley in DIRETTA: blitz riuscito in Turchia, umbri in testa a punteggio pieno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.35 Vittoria meritata per i ragazzi di Lorenzetti. Al netto di qualche eccesso di sicurezza nel finale di secondo e terzo set,è parsa sempre in gestione, conquistando il terzo 3-0 consecutivo con il pilota automatico.0-3 Colaci accompagna con lo sguardo la battuta lunga di Matic!sbancae sale a 9 punti in classifica!23-24 Gioca sulle mani del muro diKooy.22-24 Errore a servizio di Lagumdzija. Match point.22-23 Plotnytskyi murato incredibilmente da Ma’a.TIME OUT21-23 Muro di Matic su Solè. Terzo muro personale.20-23 Lagumdzija firma l’ACE.19-23 Solo nastro per la battuta di Herrera.18-23 Ben Tara trova la sporcatura in attacco.18-22 Lunga la battuta di Yuki.17-22 ISHIKAWA la mette a terra al centro.