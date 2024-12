Lanotiziagiornale.it - L’Imam invita i ragazzi a restare calmi, per Ramy funerali senza polemiche

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nessuna protesta, nessuna rabbia, solo tristezza per un 19enne che ha perso la vita e la richiesta di cambiare la legge sulla cittadinanza. È la fotografia deiElgaml – il giovane morto nel quartiere milanese Corvetto, mentre in sella a uno scooter, guidato da un amico, fuggiva dai carabinieri – celebrati ieri al cimitero di Bruzzano.“Rispettiamo le regole di questo Paese”Lontanissime le proteste che hanno incendiato il quartiere Corvetto nei giorni immediatamente successivi alla morte del ragazzo. “Siamo in un cimitero, dobbiamo essere, andiamo al funerale del nostro carissimo fratello, dobbiamo dare un’immagine realista, importante e straordinaria della nostra comunità, rispettando tutte le norme di questo Paese”, ha detto Mahmoud Asfa, presidente della Casa della cultura musulmana di via Padova, che ha celebrato il funerale insieme aldi San Donato, Mohamed Sedky.