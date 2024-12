Quotidiano.net - Leonardo, 'a breve la jv per lo sviluppo del Gcap'

Dopo il via libera di Italia, Uk e Giappone che "permetterà di avviare ufficialmente le attività dell'Agenzia incaricata di gestire su mandato delle tre nazioni il programma"per un caccia del futuro, "e dunque si pongono solide basi per la fornitura di sistemi aerei di prossima generazione entro il 2035", le società capofila, conper l'Italia, hanno "l'obiettivo di firmare aun accordo di joint venture per creare la nuova società che guiderà la progettazione e lodel. Le due entità lavoreranno insieme, agenzia e joint venture, e saranno costituite da personale proveniente da tutte e tre le nazioni per massimizzare collaborazione e condivisione, assicurando efficacia, efficienza e tempestività nella gestione del programma". Lo ha indicato, in audizione in Senato di fronte alla Commissione Esteri e Difesa, il responsabile del progetto per, Guglielmo Maviglia, chiefofficer.