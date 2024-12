Ilfattoquotidiano.it - L’appello dell’imam ai funerali di Ramy: “Chiedo alle istituzioni di dare più attenzioni ai giovani. La legge sulla cittadinanza va cambiata”

dipiùai nostri, dipiù opportunità di lavoro e di essere inclusi in questa società. Isono il futuro del Paese, senzanon c’è futuro”. È questoche l’imam Mahmoud Asfa ha rivoltonel corso deidiElgaml. In centinaia hanno partecipato al rito funebre che si è svolto questa mattina al cimitero di Bruzzano. “Sonodi questo Paese – ha aggiunto l’imam – figli di questa società e hanno il sacro diritto di avere una chance di costruirsi una vita migliore e di partecipare al futuro di questo Paese”. Un appello ribadito anche a margine con i cronisti: “Laattualecomplica la vita di questi– ha concluso Asfa – perché non li fa sentire appartenenti a questa società”.