Agi.it - Jill Biden a Gesso ed è subito festa

AGI - Tutto pronto per l'arrivo di, la first lady oggi in visita a, frazione di Messina che diede i natali ai suoi bisnonni. Nella piazza del piccolo centro arroccato sui monti Peloritani è stato allestito un palco e un grande striscione di benvenuto, "Welcome to". Dopo la tappa a Sigonella, è attesa qui. Per questa visita sono state adottate misure di sicurezza eccezionali, il borgo collinare è praticamente blindato e accessibile solo ai residenti. Un evento storico per la piccola comunità che da giorni si prepara ad accogliere la moglie del presidenti degli Stati Uniti. Tra le tante persone che sono arrivate ad aspettare la first lady anche una signora di 90 anni, Grazia Celona, originaria di, ma residente da tempo a Torino. I suoi fratelli si erano trasferiti in America.