Inter-news.it - Inter, non solo Verratti. In Spagna: ‘Vogliono riportarlo in Europa’

L’, dopo l’esse per Marco, sembra aver messo nel mirino un altro giocatore della Saudi Pro League. Lo dicono dalla.ALTRO NOME – Non è il primo nome di un giocatore militante in Arabia Saudita, ad essere accostato all’. Infatti, una settimana fa, sempre dalla, stavolta Marca, aveva ipotizzato l’esse dei nerazzurri nei confronti di Marco. Suggestione già sotto la lente di ingrandimento della proprietà americana, la quale avrebbe già posto un veto. Oggi spunta un altro nome ed è quello di Sadio Mané. L’attaccante senegalese, 32 anni, si è trasferito un anno e mezzo fa all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, dopo aver vinto tutto con la maglia del Liverpool. Ora vorrebbe ritornare in Europa.Mané-, ma l’ipotesi è remota: ci sono due ostacoli non banaliOSTACOLI – Secondo i colleghi di Sport, l’sta pensando proprio a Mané per rafforzare il suo pacchetto offensivo.