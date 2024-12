Gamberorosso.it - Il laboratorio va a fuoco ma riesce a rialzarsi: il fornaio del sud che produce un grande panettone

Antonio Cera ci ha sempre riservato belle sorprese con i suoi originali lievitati delle feste. Panettoni e colombe fuori dal comune a cominciare dal nome: Panterrone e Piccione. Quest’anno il suo dolce natalizio ci ha spiazzati con un primo posto in classifica che si è lasciato dietro fior di Maestri della pasticceria, alcuni storici, super famosi e pluripremiati. Per unè un risultato che vale doppio. Ma nel caso di Antonio è un triplo salto acrobatico riuscito perfettamente considerando che due anni fa, nell’ottobre 2022, un incendio di incerta origine ha letteralmente mandato in fumo il suo nuovo centro di produzione, in fase di costruzione. Questo “incidente” non ha fermato l'artigiano pugliese, che continua a sfornare pani, grandi lievitati, biscotti, il migliord'Italia 2024, taralli dolci e salati destinati ad alcuni dei più bei nomi dell’alta gourmandise italiana: i ristoranti di Borgo Egnazia, il St.