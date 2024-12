Terzotemponapoli.com - Gazzetta : Inter, idea Meret

Leggi su Terzotemponapoli.com

può arrivare a zero dal Napoli.L’pensa ad Alex. Come rivelato da Ladello Sport, in casa nerazzurra si stanno compiendo precise valutazioni riguardanti il futuro della porta del club di Viale della Liberazione e l’occasione del momento riguarda l’estremo difensore del Napoli, che ancora non ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025. L’osserva alla finestra per capire se ci sono margini di manovra per compiere un’operazione a zero, in vista della prossima stagione e dotarsi di un asset di portieri di assoluto livello, composto dal trio Sommer, Martinez e, appunto, lo stesso.Entrando maggiormente nello specifico, la possibile manovra di mercato da parte del presidente Giuseppe Marotta e di tutto il board dirigenziale meneghino sarebbe una mossa per rafforzare il pacchetto difensivo a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.