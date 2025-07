Matlock stagione 2 | il ritorno sorprendente di un personaggio inaspettato

La seconda stagione di Matlock si prepara a sorprendere ancora di più, con un ritorno inaspettato e nuovi personaggi che promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo. Le riprese sono ufficialmente iniziate, alimentando l’entusiasmo dei fan e delle new entry. L’anticipato ritorno del cast principale e le sorprese in serbo rendono questa stagione imperdibile. Il profilo ufficiale della produzione ha già svelato alcune anteprime esclusive, lasciando tutti con il fiato sospeso...

La seconda stagione di Matlock, la popolare serie televisiva che unisce dramma legale e commedia, si prepara al ritorno con alcune novità e sorprese. Le anticipazioni più recenti confermano il coinvolgimento di personaggi inaspettati e l’inizio delle riprese, alimentando l’interesse dei fan e degli appassionati del genere. l’anticipato ritorno del cast principale di matlock. riprese in corso e conferme ufficiali. Recentemente, il profilo Instagram ufficiale di Matlock on CBS ha condiviso una fotografia di gruppo che testimonia l’ inizio della produzione della seconda stagione. La foto include i protagonisti principali come Jason Ritter, David Del Rio, Leah Lewis, Sam Anderson, Beau Bridges e Aaron Harris, interpretando Alfie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it