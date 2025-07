Studentessa rifiuta l’orale di maturità e legge un suo discorso | La reazione di Valditara mi fa ribrezzo

La scelta coraggiosa di Mariasole Tomassini, giovane studentessa di 19 anni di Urbino, di rifiutare l'esame orale di maturità e leggere il suo discorso critico ha suscitato reazioni contrastanti. La sua presa di posizione, sostenuta dai genitori insegnanti, mette in luce le tensioni tra giovani e sistema scolastico. Tuttavia, la risposta di Valditara ci lascia sgomenti: un atteggiamento che rischia di compromettere il dialogo e il rispetto reciproco.

Mariasole Tomassini, studentessa di 19 anni a Urbino, come altri studenti non ha voluto affrontare il suo esame orale di maturità. A sostenerla i suoi genitori, entrambi insegnanti: "Alla commissione ho espresso la mia delusione per l’esperienza vissuta a scuola e ho criticato l’attuale sistema di valutazione basato su voti e crediti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

