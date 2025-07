Venus Williams torna a 45 anni ha accettato una wild card per giocare a Washington New York Times

A 45 anni, Venus Williams torna in campo dopo dodici mesi di assenza, sorprendendo tennis appassionati e addetti ai lavori. Il New York Times annuncia il suo ritorno con una wild card per il Mubadala Open a Washington, un evento che segna il suo rientro ufficiale nel circuito WTA. Dopo l’ultima esibizione a Miami, la leggenda americana si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera, dimostrando che la passione non conosce età .

A 45 anni e dopo dodici mesi di assenza dai campi, il New York Times ha annunciato il ritorno di Venus Williams. La leggenda americana ha accettato una wild card per il Mubadala Open a Washington, torneo che prenderà il via il 21 luglio. L'ultima apparizione di Williams in un evento del Wta Tour risale al marzo 2024, quando fu sconfitta da Diana Shnaider al primo turno del Miami Open. Nonostante avesse ricevuto una wild card anche per il Bnp Paribas Open di Indian Wells a febbraio, la tennista aveva declinato l'invito per altri impegni.

