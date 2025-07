Giuseppe Palermo arrestato in Colombia il re del narcotraffico Piantedosi | L' Italia in prima linea nella lotta alle mafie

In un blitz che scuote le cronache internazionali, Giuseppe Palermo, noto come "Peppe", è stato arrestato a Bogotà, segnando un importante successo nella lotta contro il narcotraffico e le mafie. Ritenuto il re dell’ndrangheta di Platì, la sua cattura rappresenta un colpo duro per le organizzazioni criminali. Questa operazione dimostra che l’Italia è in prima linea, determinata a smantellare le reti criminali anche oltre i confini nazionali, rafforzando la sicurezza e la legalità.

È stato catturato a Bogotà, in Colombia, Giuseppe Palermo detto?Peppe?, ritenuto al vertice del clan di?ndrangheta di Platì, nel Reggino.

