Rai | la pace di Rondine a ' Sulla via di Damasco

Arezzo, 12 luglio 2025 – U n nuovo capitolo si è aperto nella storia della Chiesa cattolica con Rondine: un borgo toscano dove la pace è possibile e non è un'utopia. Qui vive una comunità in cui ucraini e russi, palestinesi e israeliani, e altri 'figli delle guerrè, imparano a conoscersi e si scoprono simili, uguali, degni di rispetto e non di odio. Domani alle 8.30 su Rai 3 se ne parlerà nel corso del nuovo appuntamento con 'Sulla Via di Damascò, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura. Eva Crosetta visiterà la Comunità Rondine, incontrerà il fondatore Franco Vaccari per conoscere da vicino questa realtà profeticache trasforma i conflitti in opportunità di crescita e di incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it