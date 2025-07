In un’Italia spesso definita “brava gente”, tra luci e ombre, si è appena conclusa a Roma la Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina, un evento che testimonia il nostro impegno internazionale. Organizzata con determinazione da Italia e dalle realtà geopolitiche coinvolte, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la solidarietà e la ricostruzione. La presenza di numerosi paesi ha rafforzato il messaggio: la comunità globale si sta stringendo attorno a un obiettivo comune, e il futuro si può costruire insieme.

Ieri sera si è conclusa a Roma la Conferenza per la Ricostruzione dell’ Ucraina, svoltasi il 10 e l’11 luglio, organizzata a 4 mani da Italia e quella realtá geopolitica che da 3 anni tenta di rimanere tale. L’ idea era nell’ aria già agli inizi dell’anno in corso per mano del Capo del Governo Meloni e del Presidente Zelensky e ha preso consistenza presto e senza grandi ostacoli. La presenza dei rappresentanti di altri paesi è stata motivata e consistente, così come una prima cifra accollatasi dal consesso già ora, quando niente lascia presagire quale sarà l’esito finale di quell’ assurdo bagno di sangue, nè quando esso avrà termine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it