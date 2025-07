Moto3 Scott Ogden conquista la prima pole sul bagnato del Sachsenring Guido Pini centra la prima fila

una vera sfida di abilità e nervi saldi. Scott Ogden sorprende tutti conquistando la prima pole sul bagnato, mentre Guido Pini si distingue centrando un'ottima posizione in prima fila. La gara promette emozioni intense, tra coraggio e strategia, in un Sachsenring che ha dimostrato ancora una volta di essere terreno di battaglia per i giovani talenti della Moto3.

Scott Ogden ha conquistato la pole position del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, ma brilla anche la stella del nostro Guido Pin i. Sul tracciato del Sachsenring, dominato dalla pioggia che continua a scendere sin dalle prime ore della giornata, abbiamo vissuto due manche davvero emozionanti, con i piloti che hanno sfidato il clima autunnale e una pista che, già complicata di suo, con il bagnato diventa davvero un terno al lotto. Per fare un esempio, una caduta in avvio di Q2 di Guido Pini ha provocato una bandiera rossa, avendo rovinato le protezioni di curva 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, Scott Ogden conquista la prima pole sul bagnato del Sachsenring. Guido Pini centra la prima fila

Manca sempre meno al Gran Premio d’Italia 2025. Un evento che sarà ancora più speciale per Guido Pini, il giovane pilota mugellano che da quest’anno corre in Moto3. Lo abbiamo incontrato prima dell’inizio della stagione per scambiare quattro chiacchiere Vai su Facebook

