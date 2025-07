Bambino sparisce dal campeggio | Grande apprensione ricerche senza sosta

Una sparizione che ha sconvolto la comunità di Ventimiglia: un bambino di 5 anni è scomparso nel campeggio di Latte, scatenando un'imponente mobilitazione di forze specializzate. Vigili del fuoco, squadre cinofile, droni e elicotteri sono impegnati senza sosta nelle ricerche, mentre l’intera cittadinanza si unisce nel tentativo di ritrovare il piccolo. L’angoscia cresce, ma la speranza non si arrende.

Sono in corso dalla serata di ieri le ricerche di un bambino di 5 anni disperso nella zona Latte, in un campeggio a Ventimiglia (Imperia). Sul posto vigili del fuoco con squadre cinofili, esperti in topografia, piloti di droni ed elicottero Drago. "C'è molta apprensione, non solo da parte della famiglia, ma anche di tutta la popolazione di Ventimiglia che ringrazio per essersi resa disponibile a effettuare le ricerche", ha detto il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro prima del vertice in prefettura convocato per coordinare le ricerche di Alain Bernard Ganao, questo il nome del bambino di 5 anni scomparso da ieri pomeriggio dal camping 'Por la Mar' a Latte, frazione di Ventimiglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bambino sparisce dal campeggio: "Grande apprensione", ricerche senza sosta

In questa notizia si parla di: ricerche - bambino - campeggio - apprensione

