Lena Dunham parla del possibile ritorno di Girls | Ecco dove sarebbero oggi le protagoniste

Lena Dunham, mente brillante dietro Girls e ora al timone di Too Much, apre uno spiraglio sul possibile ritorno della serie cult. Nel corso di un’intervista a Variety, la creatrice ha condiviso le sue riflessioni sui destini delle protagoniste, immaginandone le vite attuali e non escludendo un revival che potrebbe riportarci nel cuore di Manhattan. Ecco dove potrebbero essere oggi Hannah, Marnie, Jessa e Shoshanna, e cosa ci riserva il futuro.

La creatrice di Too Much immagina dove potrebbero essere oggi Hannah, Marnie, Jessa e Shoshanna, e non esclude un revival della serie HBO. Lena Dunham non esclude un possibile revival di Girls. In una recente intervista a Variety, la creatrice, interprete e oggi showrunner della serie Netflix Too Much, ha raccontato di essere ancora legata al mondo della serie che l'ha resa celebre e di essere pronta a rimettersi al lavoro con il cast, se ci fosse una storia giusta da raccontare. Come sarebbe un revival di Girls La serie HBO, che ha debuttato nel 2012 e si è conclusa nel 2017 dopo sei stagioni, ha rappresentato una generazione, seguendo le vicende di un gruppo di amiche millennial a Brooklyn. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lena Dunham parla del possibile ritorno di Girls: "Ecco dove sarebbero oggi le protagoniste"

In questa notizia si parla di: girls - lena - dunham - possibile

Cast e personaggi di too much: chi sono gli attori della nuova commedia di lena dunham con i volti di girls - Scopri il cast stellare di "Too Much", la nuova commedia romantica di Lena Dunham, che vede tra i protagonisti volti noti di “Girls” e talenti emergenti pronti a conquistare il pubblico.

Dopo "Girls" le aspettative su Lena Dunham erano altissime ma negli ultimi anni era un po' sparita. È tornata con una nuova serie tv, "Too much", che racconta anche com'è cambiata la sua vita - X Vai su X

? La commedia romantica dai contorni vagamente autobiografici vede la creatrice di 'Girls' affrontare temi a lei cari Leggi l'articolo #LenaDunham Vai su Facebook

Lena Dunham parla del possibile ritorno di Girls: Ecco dove sarebbero oggi le protagoniste; Lena Dunham è tornata; «Notting Hill» incontra «Girls»: il ritorno in tv di Lena Dunham.

Lena Dunham parla del possibile ritorno di Girls: "Ecco dove sarebbero oggi le protagoniste" - In una recente intervista a Variety, la creatrice, interprete e oggi showrunner della serie Netflix Too Much, ha raccontato di essere ancora lega ... Lo riporta msn.com

Ci voleva Lena Dunham per salvare le romcom - Di nuovo la sua vita si mescola al racconto generazionale, ma è soprattutto il primo esempio da anni di una commed ... Lo riporta editorialedomani.it