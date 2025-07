Antincendio dal Parco delle Groane volontari per l’emergenza in Sardegna

Quando l'emergenza incendia le foreste, i volontari del Parco delle Groane non esitano a intervenire. Lunedì 11 luglio, tre coraggiosi sono partiti per la Sardegna, pronti a sostenere gli sforzi di contrasto agli incendi estivi. La loro dedizione dimostra che il vero valore si misura con il cuore e il coraggio: un esempio di solidarietà che supera ogni distanza.

