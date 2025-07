MotoGp Germania orari e dove vedere in tv e in streaming le qualifiche la gara sprint e la gara di domenica

Il Motomondiale sbarca in Germania, al Sachsenring, un circuito storico e ricco di emozioni. Scopri orari, dove seguire in TV e streaming le qualifiche, la gara sprint e la prova principale di domenica. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, con protagonisti indiscussi come Marc Marquez, che qui ha scritto pagine memorabili. Non perdere neanche un secondo dell'azione: il weekend di Sachsenring ti aspetta con adrenalina e sorprese!

Il motomondiale arriva in Germania per il Gran Premio del Sachsenring, l'undicesima gara della stagione, e roccaforte di Marc Marquez che qui ha vinto ben 8 volte di fila, dal 2013 al 2021.

