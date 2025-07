Si sottopone a un intervento chirurgico ma le sue condizioni peggiorano | chiesti oltre 28mila euro

Nel 2018, un uomo ha affrontato un intervento chirurgico che avrebbe dovuto migliorare la sua salute, ma purtroppo le sue condizioni sono peggiorate, portandolo a chiedere oltre 28mila euro di risarcimento. La vicenda, sfociata in un contenzioso legale, evidenzia quanto siano fondamentali la qualità delle cure e la responsabilità medica. Scopriamo insieme come si è evoluta questa intricata vicenda e quali insegnamenti trarne.

Viene ricoverato e sottoposto a interventi chirurgici ma questo non fa che peggiorare le sue condizioni di salute: la vicenda finisce in tribunale per un risarcimento danni da quasi 30mila euro. I fatti risalgono al 2018, quando un uomo è stato ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: euro - condizioni - sottopone - intervento

Sospesa attività commerciale: carenti condizioni igienico-sanitarie in cucina, multa di oltre 10mila euro - La Polizia di Stato ha sospeso un'attività commerciale nel beneventano a causa di gravi carenze igienicosanitarie riscontrate in cucina.

A DIFFERENT MAN di Aaron Schimberg (USA, 2024, 116’) Un aspirante attore si sottopone a un intervento chirurgico radicale per trasformare il suo aspetto. Ma il suo nuovo volto da sogno si trasforma rapidamente in un incubo… Brillante satira dei temi del Vai su Facebook

Si sottopone a un intervento chirurgico ma le sue condizioni peggiorano: chiesti oltre 28mila euro; Mauro Coruzzi ancora in ospedale, Platinette si sottopone a un intervento chirurgico per prevenire l'ictus: «Mettiamoci il cuore»; Daniele Pompili si sottopone all'intervento per un ritocco e non paga: l'attore finisce a processo.

Sottoposta a 2 interventi per dimagrire, non riesce più a ingerire ... - prende atto degli errori commessi in ciascun intervento, stimando il danno in 300mila euro ciascuno. Come scrive bari.repubblica.it

Salento, dopo due interventi per dimagrire non riesce più a mangiare ... - Si reca allora nel nord Italia e si sottopone ad un nuovo intervento, sperando di porre fine al suo malessere. Si legge su iltempo.it