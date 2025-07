Treni in ritardo di 110 minuti durante l’estate | è colpa dei cantieri

L’estate dei treni italiani si preannuncia più difficile che mai. Con ritardi di 110 minuti e oltre, causati principalmente dai cantieri, i passeggeri si trovano a fronteggiare disagi crescenti in viaggio. La situazione, già complicata negli ultimi mesi, rischia di peggiorare ulteriormente ad agosto. Quanto ancora dovremo aspettare per un viaggio senza intoppi? La risposta dipende da come gestiremo questi interventi fondamentali sulla rete ferroviaria.

L’estate di passione per chi viaggia sui treni italiani è appena iniziata. Lo sostiene Codacons prevedendo ad agosto tempi di percorrenza ancora più allungati sulle principali tratte dell’Alta velocità e destinati ad aumentare i disagi già subiti dai passeggeri negli ultimi mesi, tra cantieri, guasti e scioperi. L’associazione dei consumatori ha calcolato l’impatto dei lavori in corso sulla rete ferroviaria, con rallentamenti che porterebbero la durata di itinerari fondamentali come ad esempio il Roma-Milano fino a 5 ore e 40 minuti. Ritardi che renderebbero più conveniente spostarsi in aereo o pullman. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Treni in ritardo di 110 minuti durante l’estate: è colpa dei cantieri

